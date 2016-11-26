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В России Януковича никто никогда не допросит – эксперт

В России Януковича никто никогда не допросит – эксперт
Российский политик Наталья Гулевская в своем блоге для «Обозревателя» возмущается тем, что всего одно процессуальное действие понадобилось украинской судебной Фемиде для снятия почти всех вопросов относительно статуса бывшего украинского президента Януковича, сообщает replyua.net. Эксперт напомнила, что Святошинским районным судом Киева в ходе заседания в открытом режиме была установлена личность по делу Януковича, находящегося на российской территории. При этом Гулевская подчеркивает, что его в России его никто насильно не удерживает и ничто не мешало экс-президенту Украины прибыть в Святошинский райсуд в Киеве. Кроме того, теперь суд имеет юридическую возможность внесения изменений в процессуальный статус Януковича, благодаря чему его можно доставить в суд принудительно.

Получается, что российскому президенту опять всех удалось «переиграть», в связи с чем теперь у него два пути: первый заключается в возможности выдачи участника судебного дела украинским судам. Есть и второй вариант: из-за препятствия правосудию можно опять оказаться под действием санкций.

Но, делает вывод Наталья Гулевская, над Януковичем допрос в России не состоится никогда, так как отныне он является участником судебного производства и подчиняться ему нужно только тому, кто непосредственно руководит данным процессом в суде.

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