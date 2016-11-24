Победа пророссийских сил на выборах в Европе не должна быть проблемой для Украины – дипломат

По мнению украинского дипломата Богдана Яременко, результаты грядущих выборов в странах Европы не должны быть проблемой для Украины, так как легкие сценарии - не для нас, сообщает replyua.net. В любом случае, перспектива прекращения войны между Россией и Украиной – это ноша именно украинского народа. У Европы же есть возможность сделать ее более легкой или же остаться не у дел.
Украинцы должны рассчитывать только на самих себя и быть терпеливыми. Сейчас российско-украинские отношения до того усложнились, что о возможности радикального разворота, который сделает еще худшим обстановку в стране, вряд ли стоит говорить.
Необходимо также не забывать о возможности каналов связей между парламентами, общественными организациями, аналитическими центрами и об информационном сотрудничестве. Бизнес-контакты тоже важны, хотя их эффективность не так сильна, но очень хорошо оказывает влияние на принимаемые решения в мировых парламентах. Этот потенциал Украина пока не использовала больше всего, однако с учетом олигархической структуры экономики, его реализация пока кажется трудной задачей.
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