Какая судьба ожидала бы Украину без Майдана – мнение эксперта

Политолог Александр Сушко в своей статье для «Нового времени» рассуждает о том, что было бы с Украиной сейчас, если бы не события на Майдане, сообщает replyua.net. Эксперт придерживается мнения, что многие противники Революции Достоинства уверены: если бы не Майдан, сейчас мы все жили бы в стабильном государстве с прогнозируемым курсом доллара, тарифы на коммунальные услуги тоже не повышались бы, на Донбассе не началась бы война а Крым и далее оставался бы в составе Украины.
В действительности же, продолжил Сушко, такие предположения не имеют оснований. Майдан можно считать одним из самых мягких и действительно перспективных путей покончить с режимом Януковича. Шесть лет назад эксперт предупреждал, что президентство Януковича является билетом в один конец, и покончить с ним безболезненным путем нереально, принимаяс учетом самой природв режима.
Абсолютно неправильно говорить, что в 2013 году можно было бы избежать острых углов, если бы Майдан не начался. Кризис все равно наступил бы максимум через три года, но его влияние на Украину было бы более трагическим.
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