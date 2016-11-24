Какие перспективы политического будущего Саакашвили в Украине

Руководитель общественной организации Центр UA Олег Рыбачук, который в свое время также занимал должность вице-премьер-министра по евроинтеграционной политике в своей статье размышляет над перспективой будущего в украинской политике бывшего губернатора Одесской ОГА Михаила Саакашвили, передает replyua.net. Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, нужно услышать его ответы на вопросы, которые поставят сознательные избиратели, хорошо разбирающиеся в ситуации.
Суть первого вопроса заключается во взаимоотношении бывшего губернатора Одесской области с президентом Петром Порошенко. Так как оба политика хорошо и давно знают друг друга, немало людей, заинтересованных в приходе во власть новых людей, интересуются, нет ли какого-то договора между Саакашвили и Порошенко о том, что экс-губернатор будет только делать вид, что борется со старой системой. Также интересно, удастся ли Саакашвили выступить с новыми идеями, отличающимися от всех ранее услышанных. Для власти, пишет Рыбачук, очень выгодно, чтобы в стране создавалось множество радикально настроенных партий, которые просто будут отбирать друг у друга голоса.
Если Михаилу Саакашвили все же хочется оставить свой след в политике Украины, ему нужно будет очень много для этого работать. Сейчас его основное задание – сформировать сильную команду и оставаться тем, кем он пытается себя представить.
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