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Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер
Блогер из Донецка Андрей Андреев в своей статье для обозревателя поделился мнением о недавнем заявлении министра культуры Евгения Нищука о том, что Донбасс – завезенный, сообщает replyua.net. Если говорить откровенно, то этот регион на самом деле можно считать завезенным. В свое время в Донецкой и Луганской областях буквально процветала угольная и металлургическая промышленность, в связи с чем на работу суда прибило несколько сотен как из России, так и с Украины, но россияне все же составляли большинство. На Донбассе, продолжает блогер, фактически отсутствует местное население. Ментальность и генетика Донбасса напоминает сборную солянку из различных регионов Украины и России. Она существенно отличается от остальных, у нее неопределенный характер, и, скорее всего, она сохранится такой и в дальнейшем.

Так что, делает вывод Андреев, в словах главы Минкульта нет ничего неправдивого. Чиновник правильно пояснил причины плохого проникновения украинской культуры в завезенную среду – там распорошённая ментальность, корни которой уходят в места, откуда прибыли на Донбасс люди. Пока что ей не удалось стать единой.
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