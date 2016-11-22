Пономарь поделился позитивными новостями

Влад Пономарь на своей странице в Facebook сообщает о событиях, важных для Украины, и о той позитивной роли, которую они сыграют для нашей страны, - передает replyua.net.
Пономарь пишет, что самым важным событием недели, безусловно, является саммит Украина-ЕС, на котором будут обсуждаться новые перспективы сотрудничества, визовая либерализация и направления имплементации Соглашения об ассоциации. Блогер сообщает, что крайне важна и другая новость – Международный уголовный суд признал, что собранных украинской стороной доказательств достаточно для того, чтобы доказать военные преступления России против Украины. «Главой ПА НАТО стал Паоло Алли, дружественный Украине. Украина активно налаживает связи с Дональдом Трампом и обсуждает перспективы сотрудничества между странами», - пишет Пономарь.
Блогер добавляет, что стоит обратить внимание на еще несколько позитивных новостей: «Над Виктором Януковичем скоро начнется заочный суд, потому как на его личное присутствие рассчитывать не приходится. ЕС выделил Украине новый транш «на поддержку реформ». Власти Польши заявили, что не буду строить «Северный поток-2». Украина и ЕС разработают новые направления сотрудничества в рамках Энергетического меморандума. Экспорт украинской продукции в ЕС вырос более чем на 5%». Также Пономарь пишет, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги семи ведущих банковских учреждений страны в связи с повышением рейтинга украинского государства.
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