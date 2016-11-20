Самопровозглашенные республики жестоко уничтожают шахты

Корреспондент «Нового времени» Максим Бутченко отмечает, что власти самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» взяли курс на полное закрытие еще действующих шахт, сообщает replyua.net. По его словам, ранее решение проблем шахт Донецкой и Луганской областей, которые считались убыточными, было фактически неразрешимым. Ежегодно туда инвестировали около двух миллиардов долларов в год. Безусловно, продолжает Бутченко, часть этих средств разворовывались Партией регионов, но все же эту сумму можно считать внушительной.
Сейчас же на подконтрольной пророссийским боевикам территории Донбасса Александр Захарченко и его соратники поочередно продолжают закрывать шахты. И все это происходит без каких-либо акций протеста или митингов населения.
Максим Бутченко в связи с этим вспомнил бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тетчер, которой пришлось приложить немалых усилий для реформирования и модернизации угольной промышленности. А в самопровозглашенных республиках Донбасса все происходит без шума. Шахты закрываются, а народ просто молчит. В завершении журналист отмечает, что сложилась определенная ирония судьбы: не было счастья, но помогло несчастье.
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