Несвобода в «ЛНР» – крушение иллюзий сторонников СССР

Блогер «Обозревателя» и писатель Елена Степовая размышляет над тем, к чему привело стремление значительной части Донбасса вернуться назад, в СССР, сообщает replyua.net. По ее убеждению, Советский Союз, за которым ностальгирует множество людей пожилого возраста, напоминает эмалированный бидон с крышкой, с которым в детстве многие ходили покупать молоко. За пределы СССР, пишет Степовая, никогда не выезжали люди, оказавшиеся под влиянием информационного, политического пространства. В качестве исключений можно назвать посещение братских республик. И только единицам посчастливилось попасть за рубеж.
Оказавшись взаперти, советские люди не имели понятия, какая бытовая техника и электроника есть у людей в других странах. И вообще, они не знали, какой уровень жизни в странах Запада, который буквально «загнивает». Самым страшным является то, что оказавшись под совершенно непроглядным колпаком, советский человек оказался отрезанным от всего цивилизованного мира, экономики, моральных принципов.
В Советском Союзе у людей отобрали все: право совершать выбор, возможность свободно принимать решения. У них просто не было возможности ощутить преимущества цивилизационных благ, в том числе, бытовой техники. А те, кому на Донбассе хотелось в СССР, сейчас пожинают плоды. Они живут в «ЛНР» - стране дефицита, бесконечных запретов и границ. И при этом, эти люди говорят, что где-то еще хуже.
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