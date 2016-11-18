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Проблемы на материковой Украине ничто, по сравнению с жизнью в Крыму - блогер

Проблемы на материковой Украине ничто, по сравнению с жизнью в Крыму - блогер
Блогер сайта «Обозреватель» из Крыма Ali Tatar-zade пишет, что часто приходится слышать вопросы от друзей, проживающих в Украине, о том, как вообще живут люди на аннексированной Россией территории, сообщает replyia.net. Причем, подобные вопросы возникают не в смысле «как вы там поживаете», а в том, «как вы все это выдерживаете», «как вы приспособились».

По утверждению Ali Tatar-zade, рассказывать о чем-то нет никакого смысла. Если человек никогда не жил в оккупации, то для него это просто предмет любопытства, а если вас оккупируют – тогда можно рассказать и показать. Существуют некоторые хитрые приемы, которые будут работать только тогда, когда о них мало кому известно. И они совершенно не стоят никакого любопытства. Есть также вещи, о которых вообще лучше не знать. Никто, например, не спрашивает у тех, кому пришлось жить в период Голодомора – как вы выжили. Люди просто выжили и все.

Некоторые вещи, продолжает блогер, необходимо самому пережить, или лучше вообще не нужно. Например, часто жителям Крыма приходится читать жалобы жителей материка о том, что поднялись тарифы, что Ляшко затаил очередную выходку, или что кого-то шокировала электронная декларация. И умом все можно понять, но не ощутить. Потому что в оккупации все это тоже есть, но это просто цветочки.

Украинцам стоит ценить то, что они дышат свободным воздухом каждую секунду жизни. Они могут спать спокойно и не бояться, что их похитят, а родственники будут с нетерпением ожидать хотя бы какой-то весточки. И к этому украинцы привыкли так, что перестали ценить то, что у них есть – свободу.
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