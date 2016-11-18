Эксперт предположил, что Савченко подготавливают место Тимошенко

Известный политический аналитик Тарас Черновол проанализировал последние высказывания нардепа Надежды Савченко, а также ее персональные страницы в соцсетях и пришел к выводу, что буквально за последний месяц с Facebook полностью исчезли все пророссийские высказывания Савченко, а наоборот – появились проевропейские месседжи и даже скан письма к новоизбранному президенту США Трампу.
«Таких метаморфоз не бывает, чтобы человек в течение дня нес абсолютную глупость и в то же самое время писал мудрые и взвешенные тексты, какие появились в соцсети. А, если еще учесть характер, самоуверенность и произвол Савченко, которая всех считает идиотами, только себя мудрой и правильной, то похоже на то, что ее персональную политику начали очень серьезно редактировать. Ее сумели отстранить от Facebook, как под конец кампании Трампа изолировали от твиттера», – отметил эксперт.
По мнению Тараса Черновола, на фоне того, что лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко все сложнее приходится отбиваться от тесной привязки к Путину и дружбы с Медведчуком все те же «режиссеры» решили в скором будущем вывести на первое место Савченко, а Тимошенко отвести в тень. Эксперт предположил, что после зимних каникул украинцы могут увидеть Савченко в совсем новом неожиданном образе.
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