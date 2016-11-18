валюта
СпецтемаУкраинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист

Эксперт предположил, что Савченко подготавливают место Тимошенко

Эксперт предположил, что Савченко подготавливают место Тимошенко
Известный политический аналитик Тарас Черновол проанализировал последние высказывания нардепа Надежды Савченко, а также ее персональные страницы в соцсетях и пришел к выводу, что буквально за последний месяц с Facebook полностью исчезли все пророссийские высказывания Савченко, а наоборот – появились проевропейские месседжи и даже скан письма к новоизбранному президенту США Трампу.

«Таких метаморфоз не бывает, чтобы человек в течение дня нес абсолютную глупость и в то же самое время писал мудрые и взвешенные тексты, какие появились в соцсети. А, если еще учесть характер, самоуверенность и произвол Савченко, которая всех считает идиотами, только себя мудрой и правильной, то похоже на то, что ее персональную политику начали очень серьезно редактировать. Ее сумели отстранить от Facebook, как под конец кампании Трампа изолировали от твиттера», – отметил эксперт.

По мнению Тараса Черновола, на фоне того, что лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко все сложнее приходится отбиваться от тесной привязки к Путину и дружбы с Медведчуком все те же «режиссеры» решили в скором будущем вывести на первое место Савченко, а Тимошенко отвести в тень. Эксперт предположил, что после зимних каникул украинцы могут увидеть Савченко в совсем новом неожиданном образе.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сазонов: решение Польши будет катастрофическим для Украины
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
17 ноя 2016
13555

Переговоры по Донбассу в Минске больше недопустимы – Чубаров

После того, как Беларусь отказалась голосовать за украинскую резолюцию в ООН, Минск нельзя оставлять местом, где проходят встречи и переговоры относительно ситуации на Донбассе, которая сложилась в


Последние новости

Чому Гонтарева не поспішає рятувати гривню

В Украине начали дешеветь импортные фрукты

Россия ищет лазейки, чтобы избежать наказания за Украину, - эксперт

Названы имена депутатов, скрывших от НАПК дорогие покупки

Госкино профинансирует фильм об активистах Майдана

Депутат сообщил о приостановленном следствии против Януковича и его команды

ВЦИОМ рассказал о рейтинге Дональда Трампа в России

В ОБСЕ назвали количество российских военных, прибывших на Донбасс

Лещенко собирается разбираться с Порошенко за друзей

Гривна резко укрепилась к доллару и евро

Мороз и солнце: синоптики рассказали о погоде в выходные дни

США предупреждают о возможном наступлении РФ на Мариуполь

Проблемы на материковой Украине ничто, по сравнению с жизнью в Крыму - блогер

Платон: эта новость похоронит российскую экономику

НКРЭКУ будет штрафовать энергетиков за «липовые» платежки

Эксперт предположил, что Савченко подготавливают место Тимошенко

СМИ предсказывают начало мировой войны в Прибалтике

Трамп будет президентствовать недолго, - эксперт

Украину признали одной из самых опасных стран для туристов

Омелян рассказал о платных дорогах в Украине

 Новости за день