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Владимир Огрызко назвал главную политическую ошибку Евросоюза

Владимир Огрызко назвал главную политическую ошибку Евросоюза
Украинский дипломат и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко обвинил Европейский союз в непоследовательности и некорректности. Как сообщает replyua.net, в своем блоге для «Нового времени» он отмечает, что после того, как европейские чиновники самого высокого уровня признали, что Киев полностью выполнил все решения для отмены виз украинским гражданам, принятие этого решения должно было состояться немедленно.

Огрызко считает, что связывание внутриевропейских процедур, которые были выполнены другими странами сопоставимо со связыванием абсолютно разных вещей. Граждане не одного десятка стран без виз могут посещать страны ЕС. В связи с этим, возникает вопрос: прекратилось ли для них действие этого режима, так как сейчас началось обсуждение такой процедуры на случай, если возникнут чрезвычайные ситуации? Ответ отрицательный. Поэтому, пишет Владимир Огрызко, привязку предоставления Украине безвизового режима к разработке такой процедуры можно считать абсолютно искусственной. Дипломат уверен, что без влияния третьей стороны здесь не обошлось. Северо-восточный географический сосед Украины очень хочет, чтобы украинцы и далее оформляли визы для поездок в Европу.

Таким образом, делает вывод Огрызко, Евросоюз делает очень большую политическую ошибку, затягивая предоставление Киеву безвиза. И все возмущения, которые звучат по данному поводу от украинского руководства, совершенно обоснованы и верны.
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