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Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло

Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло
Известный украинский политолог Тарас Березовец считает, что Регламентный комитет Верховной Рады, не побоясь публично неудовольствия, «прикрыл» одиозного нардепа Вадима Новинского, вытребовав у ГПУ документы криминального дела. Нюанс в том, что сделать этого по закону невозможно. Тем самым члены комитета фактически вывели Новинского из-под ответственности.

По мнению Тараса Березовца, после решения Регламентного комитета стало понятно, почему российско-украинский олигарх вел себя так разнузданно и нагло, ведь иметь «своих людей» в разных комитетах Верховной Рады дорогого стоит. Видимо Новинский заблаговременно перестраховался, посадив в кресла «своих» людей. Теперь остается загадкой, на каких еще высоких должностях находятся люди Новинского…

«В электронной декларации отдельных депутатов регламентного комитета за следующий год будет существенное финансовое прибавление. Можно декларировать сразу кэшем, господа, не стыдимся. Все равно ничего не будет, и перед пацанами можно зарисоваться и народ малость позлить», – написал Тарас Березовец в соцсети Facebook.
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