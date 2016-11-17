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Лукашенко – яркий пример «дружеского» кидалова – эксперт

Лукашенко – яркий пример «дружеского» кидалова – эксперт
Еще не так давно немалая часть украинской общественности с восторгом расценивали политику президента Беларуси Александра Лукашенко, предложившего Минск для переговорного процесса по Донбассу. Как сообщает replyua.net, об этом для Обозревателя пишет политик и общественный деятель Дмитрий Спивак. Дошло до того, что Лукашенко начали называть другом Украины. Но, уверен эксперт, если иметь дело с такими друзьями, то не нужны и враги. Такой авторитарный политик, как белорусский лидер, без проблем задавит в своих, казалось бы, дружеских объятиях и даже не моргнет глазом. Лукашенко теперь получил возможность сблизится с Путиным и договориться с ним о каких-то выгодах. Бессменный лидер Беларуси умеет ориентироваться на новые реалии в геополитике.

Спивак убежден, что глава Кремля намеренно решил использовать Лукашенко для того, чтобы у Запада возникла иллюзия относительно смены курса белорусского лидера на более демократичный. И все это для затягивания переговорного процесса по украинскому вопросу в Минск.

Поэтому, говоря о голосовании белорусской делегации во время заседания Совета Безопасности ООН по Резолюции в отношении России, можно утверждать об исчерпавшей себя театрализованной постановке касаемо участия Лукашенко в украинском вопросе. Просто белорусский лидер продемонстрировал «дружеское» кидалово, столь привычное в мире политики.
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