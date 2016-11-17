Юрий Фельштинский: президентство Трампа может стать кошмаром

Доктор политических наук Юрий Фельштинский поделился с читателями сайта «Обозреватель» своим мнением касаемо будущего президента США Дональда Трампа, сообщает replyua.net. Эксперт отмечает, что, как правило, реалии оказываются хуже, чем ожидания. Фельштинский вспомнил далекий 1999 год, когда он активно выступал с критикой Владимира Путина, который тогда еще не был президентов. Конечно, звучали определенные опасения о будущем России, но вряд ли кто-то мог себе представить, каким кошмаром обернется приход Путина в Кремль.
В эти дни, пишет далее Фельштинский, когда он начал выступать со сдержанными заявлениями против Трампа, в его адрес начали поступать критические замечания от его сторонников. В связи с этим, эксперт обратился к ним и подчеркнул, что ему очень хочется ошибаться, но президентство республиканца не приведет ни к чему хорошему В таком случае те 650 тысяч электронных писем Хиллари Клинтон, будут казаться ничтожными в сравнении с теми проблемами, которые ожидают в будущем мировое сообщество.
Юрий Фельштинский в конце своего блога подчеркивает, что он, будучи историком, политологом и журналистом, использует всего одно оружие – компьютер, и поступает так, как ему подсказывает совесть – озвучивает свою точку зрения.
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