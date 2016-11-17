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Крым рискует вернуться в 1954 год – блогер

Крым рискует вернуться в 1954 год – блогер
Блогер Обозревателя Эдмон Дантес представил свою точку зрения касаемо принятой резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», передает replyua.net. Эксперт отмечает, что проект резолюции характеризирует Россию как страну-оккупанта, а Крым – оккупированной территорией. Кроме того, данный документ призывает Россию к соблюдению своих обязательств в рамках международного права.

Эдмон Дантес напоминает о существовании статьи 55 «Женевской конвенции», принятой еще 22 августа 1949 года. Согласно ей, на страну-оккупанта возлагаются обязательства содержать территории, которые она оккупировала. Что это даст Украине? Прежде всего, пишет блогер, отныне Украина может совершенно законно отрезать Крым от поставок электроэнергии, а еще перестать поставлять на полуостров продовольственные продукты и воду. И при этом, ни у кого не будет права предъявлять Киеву какие-либо обвинения в том, что она не соблюдает те или иные международные нормы и конвенции.

Но главная проблема для оккупационных властей – это обеспечения Крыма пресной водой. И, похоже, что Путин не сможет решить ее, так как без воды Днепра, равно, как и без Украины, Крым теряет свою жизнеспособность. Не исключено, что скоро нам придется увидеть полуостров в таком состоянии, в котором он был до 1954 года: тогда там были только камни, солончаки и теплое солнце.
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