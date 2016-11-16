Украинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист

Журналист Вадим Довнар в своей статье для Обозревателя пишет, что пару дней назад ему пришлось поспорить с украинским патриотом касаемо того, можно ли считать современную Беларусь (то есть, Лукашенко с его абсолютной властью) дружественной страной для Украины. Об этом сообщает replyua.net. Собеседник журналиста утверждал, что несменный белорусский лидер сильно хочет стать независимым от своего российского коллеги, а также, что в Минске не признают отторгнутые территории в Грузии и Украине и так далее.
А уже сегодня стало известно об отданном голосе представителя Беларуси в ООН против признания России оккупантом во всем мире. Причем, продолжает Вадим Довнар, он проголосовал точно так, как это сделал оккупант и иные тоталитарные страны. В этом и заключается вся истинная суть Беларуси и Лукашенко. И об этом голосовании нужно помнить каждый раз, когда он опять будет говорить, что поддерживает Украину.
Последнее голосование Беларуси в ООН стало четким подтверждением того, что Минск скорее поддержит ФСБ, а не крымских татар, за то, чтобы в Украине присутствовали зеленые человечки, а не защитники родины. К тому же, небо и земли северного соседа Украины могут использовать в случае принятия решения о полномасштабном вторжении.
Обо всем этом нужно помнить, когда появляется желание купить что-то белорусское или похвалить чистые улицы или качественные дороги это страны. Все иллюзии нужно отбросить и навсегда забыть о Лукашенко.
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