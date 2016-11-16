валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Владимир Спиваковский о главных минусах образования в Украине

Владимир Спиваковский о главных минусах образования в Украине
Ученый Дмитрий Спиваковский в своем блоге для издания «Новое время» развенчивает существующий стереотип, согласно которому сначала нудно освоить трудные предметы, а затем – легкие, сообщает replyua.net. По его словам, мысль о необходимости поломать этот прижившийся в Украине стереотип пришла ему в голову, когда он начал вспоминать школьные годы. Тогда учителя советовали приступать к выполнению сложных заданий, а уже потом более простые. Однако, пишет ученый, такие советы постоянно приводили его в затруднение. Поэтому Спиваковский решил делать все наоборот, начав выполнять сначала простые задачи, а уже затем постепенно он переходил к сложным. В результате, он понял, что такой подход даст гораздо больший результат.

В связи с этим, ученый задается вопросом: почему по сегодняшний день в украинских школах расписание уроков составляется так, что трудные предметы (например, физику и математику) ставят в начале дня, а физкультуру, музыку и рисование – во второй половине дня. Спиваковский привел параллель с тем, что на первой паре делают студенты. Как известно, они еще не до конца проснулись, и воспринимать учебный материал им крайне трудно.

Для того, чтобы ум и сознание начали продуктивно работать, их нужно разогнать. Подобно тому, как спортсмены перед тренировкой делают разминку. Это приводит их мышцы в тонус, тем самым, помогая организму подготовиться к нагрузке на целый день.

А в школе сейчас все напоминает джунгли: нужно быстро зайти в класс, сесть за парту, вытянуть все необходимое и смотреть на доску или на учителя. При составлении расписания руководство школы, считает Дмитрий Спиваковский, учитывается удобство и плановая нагрузка учителей. А об удобстве для детей не думает никто, все уроки ставятся вперемешку. Этот подход совершенно неправильный, делает вывод ученый.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 ноя 2016
31239

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


Свежие новости

Эксперт: Трамп может простить Путину убийства в Сирии

Владимир Спиваковский о главных минусах образования в Украине

Олланд напомнил России о санкциях

Резолюция ООН по Крыму: Россия не только агрессор, но и страна-оккупант

Муждабаев: не все в ООН против аннексии Крыма

В Гидрометцентре предупредили о погодных сюрпризах в среду

Греки вышли на митинг против визита Обамы

Орешкин: Трампу придется договариваться

Жители Марьинки винят в погромах украинских военных

В 2017 году в Украине введут новую форму декларации о доходах

Ученые заявили об открытии «болезни зомби»

В МИД Украины пояснили значение принятой резолюции ООН

Пионтковский: Трамп может выбрать один из двух сценариев по России

В США создали альянс противников Трампа «Не мой президент»

Украина может установить рекорд по экспорту зерновых

Третьего Майдана Украина не выдержит – Кучма

Цены на нефть снова набирают обороты после выборов в США

Проблема в Укрзализныци: топлива хватит на шесть дней

Тимошенко провела в ВР человека Медведчука

«Креативные» приемы: как заманивают в военкоматы «ДНР»

 Новости за день