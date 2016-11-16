Владимир Спиваковский о главных минусах образования в Украине

Ученый Дмитрий Спиваковский в своем блоге для издания «Новое время» развенчивает существующий стереотип, согласно которому сначала нудно освоить трудные предметы, а затем – легкие, сообщает replyua.net. По его словам, мысль о необходимости поломать этот прижившийся в Украине стереотип пришла ему в голову, когда он начал вспоминать школьные годы. Тогда учителя советовали приступать к выполнению сложных заданий, а уже потом более простые. Однако, пишет ученый, такие советы постоянно приводили его в затруднение. Поэтому Спиваковский решил делать все наоборот, начав выполнять сначала простые задачи, а уже затем постепенно он переходил к сложным. В результате, он понял, что такой подход даст гораздо больший результат.
В связи с этим, ученый задается вопросом: почему по сегодняшний день в украинских школах расписание уроков составляется так, что трудные предметы (например, физику и математику) ставят в начале дня, а физкультуру, музыку и рисование – во второй половине дня. Спиваковский привел параллель с тем, что на первой паре делают студенты. Как известно, они еще не до конца проснулись, и воспринимать учебный материал им крайне трудно.
Для того, чтобы ум и сознание начали продуктивно работать, их нужно разогнать. Подобно тому, как спортсмены перед тренировкой делают разминку. Это приводит их мышцы в тонус, тем самым, помогая организму подготовиться к нагрузке на целый день.
А в школе сейчас все напоминает джунгли: нужно быстро зайти в класс, сесть за парту, вытянуть все необходимое и смотреть на доску или на учителя. При составлении расписания руководство школы, считает Дмитрий Спиваковский, учитывается удобство и плановая нагрузка учителей. А об удобстве для детей не думает никто, все уроки ставятся вперемешку. Этот подход совершенно неправильный, делает вывод ученый.
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