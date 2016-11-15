Псевдомайданы имеют к настоящему протесту такое же отношение, как наколотые апельсины к революции – политолог

Известный украинский политолог и политический обозреватель Тарас Березовец на своей странице в соцсети Facebook, анализируя немногочисленные митинги в центре Киева, высказал мнение, что организаторы псевдомитингов не способны даже организовать хорошее театральное действо.
«Удивительно, что авторы платной партийной массовки в центре столицы так и не поняли в большинстве своем, в чем разница между апельсинами Януковича и настоящим народным гневом. Те, кто в партийном меньшинстве, делают то, что и всегда, пилят бюджеты. Если фитиль мокрый, он не загорится, дорогие вы наши. Дорогие во всех смыслах», – написал Тарас Березовец, обращаясь к радикальным оппозиционерам.
Еще один политический обозреватель, журналист Дмитрий Вовнянко высказал мнение, что, несмотря на активную рекламу с ютуб-каналов, биг-бордов и проплаченных СМИ о предстоящих митингах, кроме людей, желающих «срубить» пару сотен гривен, основную массовку митингов сегодня составили силовики и противники фейковых майданов, которые пришли посмеяться и увидеть цирк.
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