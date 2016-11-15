Нардеп о возможности реализации московского сценария Тимошенко-Медведчука

Похоже, что в Кремле запланировали реализовать новый сценарий - через манипуляции заставить Юрия Шухевича инициировать импичмент президента, после этого убить Шухевича, а его гибель использовать для расшатывания обстановки в стране. Как пишет replyua.net, такую точку зрения в своем блоге для Обозревателя предложил народный депутат Украины Андрей Лозовой. По его утверждению, в таком сценарии заинтересованы Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук.
Суть плана заключается в следующем. Юрий Шухевич выступил с заявлением. Несмотря на его достаточно критичное содержание по отношению к власти, никакого риска дестабилизации оно в себе не несло. Через охранника Медведчука Александра Билыка, Шухевичу попытались вставить в его выступление призыв к началу процедуры импичмента Порошенко.
И хотя никаких последствий призыв Шухевича не имел бы, так как для импичмента президента в Верховной Раде просто не хватит голосов, это стало бы красивой картинкой для российских СМИ, наряду с проплаченными акциями протеста. Тем более, что заявление такого авторитетного политика, как Юрий Шухевич, благодаря такой подаче СМИ, могло бы вызвать гнев у многих волонтеров, добровольцев и представителей интеллигенции вслепую поддерживать придуманный в Москве сценарий на дестабилизацию ситуации и уничтожение государства.
Ну а самым главным дестабилизирующим фактором, пишет Лозовой, могло бы стать убийство Шухевича. Подконтрольные СМИ обвинили бы в его убийстве власть и призвали бы людей брать штурмом государственные учреждения. В таком случае страна окунулась бы в полный хаос, бесправие и под риском могла бы оказаться независимость Украины.
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