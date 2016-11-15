Блогер описал полный абсурд Крымнаша

Несмотря на обещания Кремля о том, что совсем скоро в Крыму все будет хорошо, реалии жизни свидетельствуют о противоположном. Как сообщает replyua.net, об этом на своем блоге для Обозревателя пишет КРЫМский бандеровец. В качестве доказательства он привел несколько фактов.
Так, сотрудники российской ФСБ представили видео с допросами двух жителей Севастополя. Им предъявили обвинения в сотрудничестве с украинской разведкой. При этом, констатирует блогер, даже оккупационные власти не верят в такую версию. Между тем, Владимир Дудка, которому предъявили обвинения в связях с «украинской диверсионной группой», утверждает, что вынужден был написать показания далеко не в свою пользу.
Та же ФСБ получила донос от преподавателей школы № 45 города Севастополя на ученицу 11 класса. Причиной этого стало то, что дневник у нее был на украинском языке. С целью проверки в школу прибыли представители ФСБ для проведения допроса ученицы и её одноклассников, чтобы выяснить, не связанны ли они с «украинскими националистами». КРЫМский бандеровец, таким образом, констатирует приход фашизма на аннексированный полуостров.
В Белогородской центральной районной больнице уволили восемь стоматологов. Как выяснилось, все они – крымские татары, которых 18 мая текущего года вызвали на работу в ЦРБ, чтобы у них не было возможности посетить митинг памяти жертв Депортации 1944 года. Несмотря на это, они все посетили митинг, а на работе появились на следующий день.
Блогер делает вывод, что два года назад жители Крыма мечтали, что в России у них будет чуть ли не рай, но сейчас они говорят о снижении уровня жизни и многих проблемах, о существовании которых раньше они и не думали.
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