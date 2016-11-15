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Станислав Речинский: Третий Майдан должен быть кровавым

Станислав Речинский: Третий Майдан должен быть кровавым
Свою точку зрения о перспективе Майдана-3 в блоге для сайта «Обозреватель» изложил советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский, сообщает replyua.net/ По мнению эксперта, в технологии новой акции протеста должны учитываться все обстоятельства, которые были на прошлом Майдане, но теперь за деньги. И женщины пожилого возраста которые согласятся выйти на новые митинги за 150 гривен – это только начало. А вот катализатором, который сможет активизировать протестующих, должно стать что-то другое. Для этого есть все необходимое. Это и стремительное снижение уровня жизни населения, и быстрое увеличение доходов народных депутатов, и отсутствие перспективы в будущем. Но, считает Речинский, и этого недостаточно для начала акций протеста.

Поэтапно ситуация должна накалиться в ближайшие пять дней. Уже на 21 число текущего месяца, если верить поступающей информации, должны состояться массовые акции протеста. И калька последнего Майдана должна проявится в кровопролитии. Причем, подобно следующему витку спирали, теперь крови должно быть куда больше, даже по сравнению с протестами возле здания Верховной Рады. Вполне очевидно, что акции будут проводиться против полицейских для того, чтобы их реакция была соответствующей. И результатом попыток захватить главные государственные органы могут закончиться именно проливанием крови, в связи с чем советник министра внутренних дел советует в ближайшие дни не выводить детей в центр Киева.
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