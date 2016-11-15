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Волонтер Роман Доник оценил риски проведения акций протеста в Киеве

Волонтер Роман Доник оценил риски проведения акций протеста в Киеве
Риски для всей страны от проведения в Киеве акций протеста в своем блоге для Обозревателя оценил волонтер Роман Доник. Как сообщает replyua.net, он считает, что на самом деле все достаточно просто: для участия в проплаченных митингах собирают определенное количество людей. К ним присоединяют еще одну группу людей в камуфляжной форме, привлекают участников антитеррористической операции. И все он будут участниками массовых протестов. Донник подчеркивает, что участники АТО – тоже люди и вряд ли они откажутся заработать тысячу гривен. Правда, по прибытии уже на место проведения митингов, атошникам будет сложно разобраться, на чьей они стороне, так как их окружат такие же, как и они, патриоты в камуфляже.

В действительности же, пишет далее волонтер, суть плана инициаторов акций протеста заключается в том, чтобы туда пришло как можно больше людей и чтобы возникла провокация, в результате которой началась драка или, еще хуже, чтобы взорвалась граната от кого-то из представителей Национальной гвардии. Тогда участники АТО станут в некоторой мере катализаторами, как это было со студентами на Майдане. А первый удар нанесут провокаторы. В случае, если кто-то из АТО будет или убит, это тут же, по сценарию организаторов митинга, приведет к еще большему восстанию народа.

Роман Донник подчеркивает, что вся разница между протестами на Майдане и сегодняшними реалиями, заключается в том, что три года назад на границе Украины не стояли российские войска, и тысячи людей тогда не отдали свою жизнь для спасения страны от русского мира.
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