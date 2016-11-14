валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Дождется ли Украина «безвиза» в этом году – мнение Владимира Арьева

Дождется ли Украина «безвиза» в этом году – мнение Владимира Арьева
Вопрос предоставления Украине безвизового режима стал заложником внутренней неопределенности внутри самого Европейского союза. Как сообщает replyua.net, такое мнение в своем блоге на Обозревателе выразил народный депутат Украины Владимир Арьев. Он утверждает, что сейчас сложилась непростая ситуация: с одной стороны официальный Киев полностью выполнил все требования ЕС для отмены виз украинским гражданам. Вместе с тем, после референдума в Великобритании в Брюсселе начали создавать новые условия, которые, кстати, отсутствуют в ранее подписанном меморандуме. И в данном случае речь не идет об Украине или Грузии, а совершенно новой методикие позволяющей, в случае возникновения рисков, приостановить действие этого самого «безвиза».

Арьев считает, что для того, чтобы ЕС и далее оставался надежным партнером во всем мире, нужно просто набраться терпения и дождаться принятия положительного решения для Украины. Кстати, именно сейчас отечественный МИД проводит активную работу в данном направлении, и результат себя ждать не заставил: недавно от евродепутата от Польши прозвучали слова извинения за задержку в отмене виз для украинцев. По убеждению Арьева, если такое давление Украины на ЕС и далее будет продолжаться, вполне вероятно, что до конца текущего года Киев все же получит долгожданный безвизовый режим.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
11142

Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»

Блогер Олександр Коваленко розповів на своїй сторінці в Фейсбук про причини постійних технічних неполадок на єдиному в російському флоті авіаносці «Адмірал Кузнецов», - про це інформує replyua.net.

13 ноя 2016
7935

Аваков объяснил все, кроме того, откуда у Деевой 10 лет стажа, - Доник

Роман Доник в Facebook пишет, что Арсен Аваков разместил на своей странице пост, в котором прямо и иносказательно всех, кто не согласен с назначением Анастасии Деевой на должность своего заместителя,


Свежие новости

Портников: в проблемах с газом в Геническе виноваты украинские власти

Олег Пономарь определил самую простую манипуляцию Кремля

В Кремле не скрывают радости: Молдова и Болгария делают шаг назад от Европы

На Донбассе обнаружено еще одно доказательство российской агрессии – СБУ

У Рязані кажуть, що не будуть перейменовувати вулицю в честь Трампа

Дождется ли Украина «безвиза» в этом году – мнение Владимира Арьева

Бабченко: люди устали от хорошей жизни и хотят новую "прививку" в виде войны

Ляшко ще раз розкритикував Бойка

У СБУ розповіли, як РФ привласнює майно України в окупованому Криму

Портников объяснил, почему не нужно бояться результатов выборов в Молдове и Болгарии

Людина Саакашвілі йде з керівної посади в Одесі

Таємниці спецоперації «Шатун»: між брехнею і правдою

Новини з зони АТО за минулу добу (13.11.16)

Деканоидзе подала в отставку

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

По всій Україні організовують акції протесту, пропонуючи учасникам по 500 гривень - Луценко

У Польщі розправилися з особами, які спалили Український прапор

Общественный деятель задала Авакову три вопроса касаемо Анастасии Деевой

Бойко не витримав критику від Ляшка і... (ВІДЕО)

 Новости за день