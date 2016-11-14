Дождется ли Украина «безвиза» в этом году – мнение Владимира Арьева

Вопрос предоставления Украине безвизового режима стал заложником внутренней неопределенности внутри самого Европейского союза. Как сообщает replyua.net, такое мнение в своем блоге на Обозревателе выразил народный депутат Украины Владимир Арьев. Он утверждает, что сейчас сложилась непростая ситуация: с одной стороны официальный Киев полностью выполнил все требования ЕС для отмены виз украинским гражданам. Вместе с тем, после референдума в Великобритании в Брюсселе начали создавать новые условия, которые, кстати, отсутствуют в ранее подписанном меморандуме. И в данном случае речь не идет об Украине или Грузии, а совершенно новой методикие позволяющей, в случае возникновения рисков, приостановить действие этого самого «безвиза».
Арьев считает, что для того, чтобы ЕС и далее оставался надежным партнером во всем мире, нужно просто набраться терпения и дождаться принятия положительного решения для Украины. Кстати, именно сейчас отечественный МИД проводит активную работу в данном направлении, и результат себя ждать не заставил: недавно от евродепутата от Польши прозвучали слова извинения за задержку в отмене виз для украинцев. По убеждению Арьева, если такое давление Украины на ЕС и далее будет продолжаться, вполне вероятно, что до конца текущего года Киев все же получит долгожданный безвизовый режим.
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