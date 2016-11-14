Бабченко: люди устали от хорошей жизни и хотят новую "прививку" в виде войны

Аркадий Бабченко на сайте «15 минут» сообщает, что в мире происходят глобальные изменения, и, к сожалению, это не прогресс и развитие. «Мир пережил откат к состоянию, которое он выбрал после Второй мировой войны», - передает replyua.net.
Бабченко сообщает об общемировом трэнде: Обран, Земан, Трамп, Ле Пен, Эрдоган в своих странах означают, что у власти «весельчаки». «Теперь к этой компании добавились Радев и Додон», - пишет блогер. Журналист отмечает, что во всем мире происходит глобальный отход от устоявшихся правил, снятие запретов, выпуск нарушу грязи и аморальности.
«Люди устали от мирной сытой жизни, покоя. Видимо, они хотят новую прививку от войны, которой не было семьдесят лет», - сообщает Бабченко. Журналист объясняет эту тенденцию тем, что люди ленивые и глупые – для построения демократии и защиты прав человека пришлось прилагать слишком много усилий, в том числе умственных, а много думать сложно. «Простые решения и простые лозунги использует не только российская пропаганда – к этому движется весь мир: выгнать мигрантов, запретить аборты, построить стену, сжечь флаг, захватить территорию», - пишет Бабченко. Журналист подчеркивает: «Но все, видимо, забыли, к чему ведут эти лозунги, и не только в России. Ну что ж, миру нужна «прививка» и он, скорее всего, ее получит».
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