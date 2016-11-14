валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Бабченко: люди устали от хорошей жизни и хотят новую "прививку" в виде войны

Бабченко: люди устали от хорошей жизни и хотят новую "прививку" в виде войны
Аркадий Бабченко на сайте «15 минут» сообщает, что в мире происходят глобальные изменения, и, к сожалению, это не прогресс и развитие. «Мир пережил откат к состоянию, которое он выбрал после Второй мировой войны», - передает replyua.net.

Бабченко сообщает об общемировом трэнде: Обран, Земан, Трамп, Ле Пен, Эрдоган в своих странах означают, что у власти «весельчаки». «Теперь к этой компании добавились Радев и Додон», - пишет блогер. Журналист отмечает, что во всем мире происходит глобальный отход от устоявшихся правил, снятие запретов, выпуск нарушу грязи и аморальности.

«Люди устали от мирной сытой жизни, покоя. Видимо, они хотят новую прививку от войны, которой не было семьдесят лет», - сообщает Бабченко. Журналист объясняет эту тенденцию тем, что люди ленивые и глупые – для построения демократии и защиты прав человека пришлось прилагать слишком много усилий, в том числе умственных, а много думать сложно. «Простые решения и простые лозунги использует не только российская пропаганда – к этому движется весь мир: выгнать мигрантов, запретить аборты, построить стену, сжечь флаг, захватить территорию», - пишет Бабченко. Журналист подчеркивает: «Но все, видимо, забыли, к чему ведут эти лозунги, и не только в России. Ну что ж, миру нужна «прививка» и он, скорее всего, ее получит».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
11142

Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»

Блогер Олександр Коваленко розповів на своїй сторінці в Фейсбук про причини постійних технічних неполадок на єдиному в російському флоті авіаносці «Адмірал Кузнецов», - про це інформує replyua.net.

13 ноя 2016
7935

Аваков объяснил все, кроме того, откуда у Деевой 10 лет стажа, - Доник

Роман Доник в Facebook пишет, что Арсен Аваков разместил на своей странице пост, в котором прямо и иносказательно всех, кто не согласен с назначением Анастасии Деевой на должность своего заместителя,


Свежие новости

Портников: в проблемах с газом в Геническе виноваты украинские власти

Олег Пономарь определил самую простую манипуляцию Кремля

В Кремле не скрывают радости: Молдова и Болгария делают шаг назад от Европы

На Донбассе обнаружено еще одно доказательство российской агрессии – СБУ

У Рязані кажуть, що не будуть перейменовувати вулицю в честь Трампа

Дождется ли Украина «безвиза» в этом году – мнение Владимира Арьева

Бабченко: люди устали от хорошей жизни и хотят новую "прививку" в виде войны

Ляшко ще раз розкритикував Бойка

У СБУ розповіли, як РФ привласнює майно України в окупованому Криму

Портников объяснил, почему не нужно бояться результатов выборов в Молдове и Болгарии

Людина Саакашвілі йде з керівної посади в Одесі

Таємниці спецоперації «Шатун»: між брехнею і правдою

Новини з зони АТО за минулу добу (13.11.16)

Деканоидзе подала в отставку

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

По всій Україні організовують акції протесту, пропонуючи учасникам по 500 гривень - Луценко

У Польщі розправилися з особами, які спалили Український прапор

Общественный деятель задала Авакову три вопроса касаемо Анастасии Деевой

Бойко не витримав критику від Ляшка і... (ВІДЕО)

 Новости за день