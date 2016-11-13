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Злой одессит о «счастливом детстве» в ДНР

Злой одессит о «счастливом детстве» в ДНР
Блогер Обозревателя Злой одессит пишет о празднике в самопровозглашенной «ДНР», когда состоялась церемония открытия детской игровой площадки, сообщает replyua.net. Гостем этого «мероприятия» стал Денис Пушилин. По утверждению Злого одессита, остаться равнодушным в данном случае нельзя было никак. И правда, у всех в руках были флажки непризнанной республики, и еще больше было шариков, которые в значительной мере контрастировали с неаккуратно насыпанным песком были окрашены в ту же самую безвкусную цветовую гамму шин.

То есть, площадку отрыли для детей. И это событие станет одним из самых важных в их жизни. А когда они повзрослеют и начнут посещать школу, учителя начнут изо всех сил рассказывать, с кого нужно брать пример. И вспоминать они будут о Мотороле и Гиви и проклятых украинцах, которые беспощадно издевались над маленькими мальчиками как в физическом, так и в психологическом плане. Когда они немного подрастут, их тут же начнут обучать стрельбе.

Вот это все, делает вывод блогер, и является сутью «русского мира». Остается только догадываться, счастливы ли от этого люди, или они уже начали ликовать от процветания в непризнанной республике.

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