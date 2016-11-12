Трамп – алиби всем, кто много лет ненавидел людей - Кирилл Мартынов

Обозреватель Кирилл Мартынов на своей странице в соцсети Фейсбук сообщает, что неожиданно Дональд Трамп выступил в роли алиби для всех, кто на протяжении длительного времени с ненавистью относился к людям, но политическая корректность не давала возможности заявить об этом открыто, сообщает replyua.net. Нередко приходиться слышать иронические заявления о том, что представители либеральных движений расстроены, но, по мнению Сафонова, столь любопытно могут выглядеть все расценившие результаты выборов американского президента как подтверждение того, что отныне все могут быть такими, как Трамп.
Блогер отмечает, что в мире растет количество ненавистников человечества, которым не терпится вернуться в XIX, когда можно было бить представительниц прекрасного пола, не разрешать цветным посещать бары, людей нетрадиционной ориентации отправлять на лечение, а мусульман уничтожать без разбирательств, подобно террористов.
Мартынов уверен, что таких людей ожидает сильное разочарование. В победе Трампа нет ничего триумфального. Он стал президентом из-за невысокой явке и его ожидает сопротивление. Уже известно, что республиканец успел убрать со своего сайта обещание о запрете въезда на американскую территорию мусульманам – реальная жизнь способна поломать даже самые необычные фантазии.
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