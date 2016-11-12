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Ярослав Грицак об опасности недооценки силы идиотов

Ярослав Грицак об опасности недооценки силы идиотов
Историк Ярослав Грицак в своем блоге для Gazeta.ua рассуждает о значении победы республиканца Трампа. Как сообщает replyua.net, эксперт привел параллель с выборами в Германии в марте 1933 года, когда ко власти пришел Гитлер. О влиянии этого события на историю мира всем известно. Точно так же выборы в ноябре текущего года повлияют на историю. Победа Трампа не обернется политическим катаклизмом, однако опасность может ожидать собственников сбережений в американских долларах.

Также Грицак пишет, что каждой стране, время от времени, приходиться проходить проверку на прочность, когда к власти приходит идиот или преступник. С этим испытанием не справилась. Украина прошла через него с 2010 по 2013 годы. Ее соседям – Польше и Венгрии – приходится переживать нечто подобное сейчас. Не исключено, что следующие на очереди – США.

В своей статье для Washington post Анна Апплебаум назвала общие черты Трампа, Путина, Качинского и Орбана. Все они являются представителями антисемитского протеста против Запада. В данном случае они напоминают Коминтерн, за исключением того, что с коммунистами их ничего не объединяет. Все, что они предлагают – это популистские рассказы. Поэтому Апплебаум назвала их «интернационалом популистов».

Можно услышать, что Трамп не будет принимать все решения, что ничего страшного не произойдет. Но это можно сказать венграм или полякам, которые еще пару лет назад точно так же думали о своей политической системе. Но, делает вывод Грицак, нельзя недооценивать идиотов.
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