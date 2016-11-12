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Наталья Гулевская: Никакой халявы для России уже не будет

Наталья Гулевская: Никакой халявы для России уже не будет
Настоящие намерения новоизбранного президента США Дональда Трампа становятся все более ясными. После окончания процесса формирования государственного секретаря и основных должностей оборонного ведомства во всем мире уже точно будут знать, какие цели преследуют республиканцы, взявшие реванш над демократами. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения в своем блоге на Оpentown изложила Наталья Гулевская. По ее мнению, в связи с нерешительной позицией Барака Обамы касаемо множества важных проблем внешнеполитического характера мир оказался в гибридном вооруженном конфликте, в котором все воюют против всех.

Тем временем, продолжила блогер, Кремль празднует победу Трампа, дав указание активно освещать это событие на государственных телеканалах, поскольку это – самое важное для России событие в плане внешней политики. Однако, совершенно очевидно, что не успевшая набрать оборотов кампания российских властей, предусматривающая возобновление статуса супердержавы через непосредственный диалог с Вашингтоном обречена на внезапный и бесповоротный провал.

Обо всех заявлениях Трампа о возможности решить все вопросы относительно Крыма и Донбасса через переговоры с Кремлем можно забыть, ибо это возможно исключительно в соответствии с нормами международного права. Также Путину не нужно надеяться на какие-либо «халявные» условия и на мягкую дипломатию. Республиканцы будут руководствоваться ультиматумами и дорожными картами согласно международным договоренностям.
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