Полтора года Саакашвили протирал штаны – Марина Данилюк-Ярмолаева

Блогер Обозревателя Марина Данилюк-Ярмолаева вспоминает, как еще полгода назад сравнивала бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с попугаем жако, прежде всего, из-за его разговорчивости, сообщает replyua.net. И вот на своем последнем брифинге экс-президент Грузии фактически подтвердил старую оценку. Присутствующим на его пресс-конференции так и не удалось услышать каких-то новых тезисов. Все больше напоминало риторику последних десяти лет, звучавшую от политических лидеров Украины.
Данилюк-Ярмолаева напомнила главные тезисы, произнесенные Саакашвили: это и цель его только что созданной партии «повалить власть барыг» и провести досрочные выборы в краткие сроки; и планы посадить в тюрьму олигарха Коломойского. Конечно, продолжает блогер, Саакашвили не забыл упомянуть, что у Рабиновича и Коломойского, в отличии от него, нет украинского гражданства. Саакашвили назвал себя «лучшим другом Трампа».
При этом, Саакашвили признал, что в течение полутора лет просто протирал штаны, заявив о необходимости ликвидации такого органа, как ОГА
В итоге можно сказать, что эта пресс-конференция в информационном плане скорее в минусе, чем в плюсе. Признание собственной несамостоятельности, некомпетентности, плюс немного популизма – все это прямой путь для превращения в серую плесень украинской политики.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Стали відомими причини різкого падіння російського рубля