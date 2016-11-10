валюта
СпецтемаНеожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Олеся Яхно о намерении России «использовать» Трампа

Олеся Яхно о намерении России «использовать» Трампа
Политический обозреватель Олеся Яхно в своем блоге на «Украинской правде» пишет, что вчера она намеренно посвятила некоторое время для просмотра российских центральных телеканалов с целью выяснить, как там освещают победу Дональда Трампа, сообщает replyua.net. Эксперт привела несколько услышанных ею цитат. Так, депутат Государственной Думы Константин Затулин сообщил, что Москва сможет договориться с Вашингтоном касаемо Украины только через Сирию. А политический деятель Сергей
Кургинян сказал, что если будет Ялта-2, то можно сказать, что президентство Трампа для России станет очень положительным историческим моментом. По мнению Кургияна, для Кремля Трамп это шанс.

Но, уверена Олеся Яхно, такие надежды российских политиков обречены на провал. Планы о пересмотре мирового порядка без современной экономики, элит (в передаче пасов друг другу принимают участие только Путин и Лавров) и содержания (какой-либо идеи, уже не говоря об идеологии, для пересмотра территориальных границ от 1991 года у России нет) совершенно точно провалятся. То, как сейчас действует Кремль – это самая настоящая авантюра, последствия которой для всего мира, в частности, для России, будут тяжелыми.

Политолог подчеркивает, что уже после выборов в американском Госдепе озвучили заявление, согласно которому Вашингтон и далее будет проводить политику санкций против Кремля до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине и Москва полностью не выполнит Минские договоренности.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Березовець повідомив гарні і погані новини з Вашингтону
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
10 ноя 2016
12354

В Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

В Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций. Экономические санкции, которые были введены Соединенными Штатами Америки против Российской Федерации, будут действовать вплоть до


Свежие новости

Олеся Яхно о намерении России «использовать» Трампа

Громадські місця перевірятимуть щодо трансляції російських програм

На Евровидение-2017 от РФ могут отправить Земфиру

До кінця 2016 року хліб подорожчає на 20%

МВФ має підозри щодо е-декларування - НАЗК

Роберт Де Ниро отказался от своих слов о Дональде Трампе

А вы знали? Трамп снялся в 184 фильмах!

Стивен Кинг бросил свой Твиттер из-за Трампа

Пятигорец: в Кремле слишком рано аплодировали!

Коли Порошенко полетить до Трампа - АП

Главарь «ДНР» Захарченко озвучил имя одного из убийц Моторолы (видео)

В Украине уменьшаются темпы заболеваемости ОРВИ и гриппом

У "ДНР" у вбивстві "Мотороли" звинувачують СБУ

Есть ли шанс у дипломатии вернуть Крым – точка зрения Виталия Мартынюка

Эксперт: Трампу придется управлять страной на фоне ненависти к нему миллионов американцев

У Нью-Йорку масштабні протести проти президента Трампа

В Украине рекордный урожай кукурузы

Хіггінс про РФ: Часто брехати не означає бути вмілим брехуном

Боровой: ответ кремлевским троллям

Перемога Трампа і уроки для України

 Новости за день