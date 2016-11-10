Олеся Яхно о намерении России «использовать» Трампа

Политический обозреватель Олеся Яхно в своем блоге на «Украинской правде» пишет, что вчера она намеренно посвятила некоторое время для просмотра российских центральных телеканалов с целью выяснить, как там освещают победу Дональда Трампа, сообщает replyua.net. Эксперт привела несколько услышанных ею цитат. Так, депутат Государственной Думы Константин Затулин сообщил, что Москва сможет договориться с Вашингтоном касаемо Украины только через Сирию. А политический деятель Сергей
Кургинян сказал, что если будет Ялта-2, то можно сказать, что президентство Трампа для России станет очень положительным историческим моментом. По мнению Кургияна, для Кремля Трамп это шанс.
Но, уверена Олеся Яхно, такие надежды российских политиков обречены на провал. Планы о пересмотре мирового порядка без современной экономики, элит (в передаче пасов друг другу принимают участие только Путин и Лавров) и содержания (какой-либо идеи, уже не говоря об идеологии, для пересмотра территориальных границ от 1991 года у России нет) совершенно точно провалятся. То, как сейчас действует Кремль – это самая настоящая авантюра, последствия которой для всего мира, в частности, для России, будут тяжелыми.
Политолог подчеркивает, что уже после выборов в американском Госдепе озвучили заявление, согласно которому Вашингтон и далее будет проводить политику санкций против Кремля до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине и Москва полностью не выполнит Минские договоренности.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Березовець повідомив гарні і погані новини з Вашингтону