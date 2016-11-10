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Есть ли шанс у дипломатии вернуть Крым – точка зрения Виталия Мартынюка

Есть ли шанс у дипломатии вернуть Крым – точка зрения Виталия Мартынюка
Аналитик по вопросам внешней политики и безопасности Виталий Мартынюк в своем блоге на Обозревателе напоминает, что украинская сторона завершила подачу в ООН проекта резолюции по Крыму, в котором осуждается нарушение прав человека на аннексированном полуострове и присутствует требование допуска туда наблюдателей, сообщает replyua.net. Эксперт допускает, что Россия заблокирует эту резолюцию, так как со стороны Кремля уже начали звучать критические замечания о «предвзятости» текста документа. Несмотря на это, считает Мартынюк, Киев ни в коем случае не должен прекращать подачу резолюций, так как сейчас недопустимо потерять внимание мирового сообщества к российско-украинскому конфликту. Хотя постоянно поддерживать внимание - крайне сложная задача, так как со временем интерес к какому-либо событию снижается.

Несмотря на незначительные шансы одобрения резолюции по Крыму, сама процедура является подтверждением интереса Киева к дальнейшей борьбе с агрессором на уровне дипломатии. Виталий Мартыненко подчеркивает, что дипломатической борьбе нет конца. Даже в случае прекращения войны на Донбассе, актуальность дипломатических каналов не снизится, скорее наоборот. Внимание мирового сообщества к войне на Донбассе будет сосредоточено только при условии серьезного обострения конфликта. Поэтому, делает вывод эксперт, в нынешних условиях конфликта Украина должна по крайней мере так обращать на себя внимание. Это сложная задача, но опускать руки нельзя.
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