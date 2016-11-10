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Олег Медведев о диапазоне комментариев победы Трампа

Олег Медведев о диапазоне комментариев победы Трампа
Политический обозреватель Олег Медведев в своем блоге для Обозревателя констатирует факт наличия в Украине значительно большего количества американистов, чем в свое время в Соединенных Штатах было «советологов», сообщает replyua.net. Эксперт удивляется тем знаниям, используя которые профессиональные эксперты вовсю комментировали выборы, озвучивали состав команды и первые шаги нового президента США Дональда Трампа. Им приходилось морщить лбы и делать глаза такими большими, как будто очень сильно хотелось, но не получалось.

В результате, продолжает Медведев, вся эта физическая активность и химия интеллекта сводилась к тому, что во всем обвинили, конечно же, президента Украины. Как в том, что победу одержал Дональд, и в том, что не удалось выиграть Хиллари. Внутриполитическая борьба не знает пределов, и «всякое лыко в сторону».

Эксперт также пишет, что он лично знаком с некоторыми американскими специалистами, которые работают в Украине. Однако в прямом эфире вчера был всего один. При этом, количество комментаторов с весьма широким диапазоном мнений было хоть отбавляй. И им не было разницы о чем говорить: о выборах в Соединенных Штатах Америки или о звездных войнах.
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