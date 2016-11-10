На что обречена Америка при Трампе – мнение Анастасии Рагимовой

Новость об избрании президентом США Дональда Трампа широко обсуждается украинскими политиками. Издатель People.IN Анастасия Рагимова в своем блоге для Обозревателя пишет, что новый глава Белого Дома, очевидно, не догадывается, что в Украине у него так много друзей, сообщает replyua.net.
Конечно, продолжает издатель, можно представить, что Трамп начнет быстро восстанавливать свои отношения с Россией. Да и он сам об этом уже практически заявил. Эксперты говорят о вероятности более сдержанной и конформистской политики в сравнении с прежними президентами – и это, очевидно, так и будет. Также бытует мнение, что в окружении Трампа немало сторонников силового сценария – биполярного мира – наверное, это тоже правда. Но при всем этом, нужно дать ответ на самый главный вопрос: а каких изменений ожидать Украине после начала президентства Трампа? Анастасия Рагимова уверена, что все останется точно так же, как и сейчас.
В завершении своего блога эксперт пишет, что победа Трампа – это доказательство усталости американцев от интриги и лживых игр. Поэтому, остается пожелать ему всех благ. На что окажется обреченной Америка – станет видно спустя несколько дней после того, как состоится инаугурация нового президента. Сейчас настало время ощутимых перемен.
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