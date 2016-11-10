Путин тешит себя напрасными ожиданиями – Наталья Гулевская

Российский политик Наталья Гулевская в своем блоге для Обозревателя пишет, что все здравомыслящие политики, политологи и эксперты оказались выведенными из равновесия, сообщает replyua.net. Европейские политические лидеры, боясь непредсказуемости главы Кремля Владимира Путина, надеялись на победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Но все произошло совершенно иначе, так как американцы решили, что время правления демократов себя исчерпало и проголосовали за Дональда Трампа. Конечно, к нему есть свои претензии, в частности из-за того, что в ходе предвыборной кампании от него прозвучало достаточно много популистских обещаний. Вместе с тем, продолжает Гулевская, только у Трампа программа, которую он представил еще будучи кандидатом на должность главы Белого дома, основывалась на возрождении капиталистических принципов. Вот именно это и стало решающим фактором для американского избирателя, уставшего от попыток государственной машины взять под контроль доходы зажиточных граждан.
Российский президент Владимир Путин совершенно зря рассчитывает на улучшение отношений и возможности решения вируса по Украине и Сирии в свою пользу. Наталья Гулевская напомнила, что республиканцы сейчас занимают самые важные должности в США. Они намерены бороться за сохранение своих доминирующих позиций в мире и вряд ли дадут кому-либо право на нарушение мирового порядка и принципов международного права.
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