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Алина Купцова: Приход Трампа может перевернуть все вверх дном

Алина Купцова: Приход Трампа может перевернуть все вверх дном
Мир буквально шокирован триумфальной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Фондовые рынки обвалились, отразилась негативная мировая тенденция – начали расти радикальные и изоляционные настроения. Как сообщает replyua.net, об этом пишет журналист Алина Купцова в своем блоге для Обозревателя. По ее мнению, в течении ближайших четырех лет Соединенными Штатами будет управлять совершенно непредсказуемый популист, способный перевернуть все верх дном. Из-за этого многие уже серьезно опасаются, как в будущем сложатся не только американо-украинских отношений, но и что ожидает мировой порядок.

Алина Купцова продолжает, что в победе республиканца были уверенны единицы. Трампу удалось буквально вырвать победу на выборах. Его отрыв от Клинтон оказался хоты и небольшим, но уверенным. Почему же так произошло? Прежде всего, пишет блогер, накануне дня голосования в США было достаточно много тех, кто успел определиться, и в конечном итоге они остановили выбор на Трампе. Кроме того, победу представителя Республиканской партии стоит рассматривать как некий протест против утраченного США своего величия. Как известно, Трамп обещал вновь сделать свою страну великой. Ну и, наконец, множество американских избирателей голосовали не так за Трампа, как против бывшей первой леди Соединенных Штатов. В любом случае, подчеркивает Купцова, Клинтон представляет старую политику, а американцы захотели, чтобы Белый дом возглавило «новое лицо».
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