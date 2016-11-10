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Кирилл Сергеев: Главное и самое худшее последствие прихода Трампа – неизвестность

Кирилл Сергеев: Главное и самое худшее последствие прихода Трампа – неизвестность
В том, что Россия сейчас приступит к активным действиям, а также в том, что государственная система США способна выдержать вмешательство россиян во внутреннюю политику, сомневается блогер Кирилл Сергеев, сообщает replyua.net. Он пишет, что, судя по всему, Путин не пойдет на активные действия. Ему достались определенные рычаги влияния на Вашингтон и теперь ему нужно понять, каким именно.

Сергеев также уверен, что одна из первых попыток вмешательства Кремля во внутренние дела США станет попытка продвинуть лояльных к российской власти чиновников в другие министерства. К сожалению, констатирует блогер, проукраинские лоббисты республиканцев потерпели поражение еще на стадии выдвижения Трампа. Они остались один на один, без возможности влиять на принятие решений.

Поэтому, пишет Сергеев, негативные последствия прихода Дональда Трампа в Белый дом будут проявлять себя постепенно. В Кремле поставили задание – получить как можно больше ключевых должностей на всех уровнях власти, на что потребуется немало времени. Тем временем, возможно, что администрация Трампа будет говорить одно, а потом заявит о принятии другого решения.
В президентстве Трампа хуже всего – неизвестность. Современный мир столкнулся с непониманием, что нужно делать. А такое состояние способно подтолкнуть людей на самые большие ошибки, делает вывод блогер.
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