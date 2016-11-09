Трамп станет свидетелем последней империи зла – Константин Боровой

Об избирателе Трампа можно сказать, что он является белым человеком, проживающим в сердце США. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге для Обозревателя пишет российский предприниматель Константин Боровой. По его мнению, американцам уже успели надоесть члены администрации, состоящей из демократов, поскольку те не спешат принимать важные решения и все свое внимание сосредоточили на дипломатических инструментах и активной позицией чиновника.
Касаемо украинского вопроса Боровой подчеркивает, что после принятого Конгрессом, состоявшим в большей части из республиканцев, решения о предоставлении Украине смертельного оружия, Барак Обама отдал предпочтение дипломатии. Иными словами, он бездействовал. Путин на это прореагировал соответствующим образом.
Обама бездействовал не только по отношению к Кремлю и проблемам Европы, но и не обращал внимания на все происходящее на Ближнем Востоке. И в отношении Украины нынешний глава Белого дома также занял позицию выжидания. Сейчас же все изменится, и в этом есть положительный момент – отныне европейцы должны будут соответствующим образом себя вести, в противном случае переговоров с Путиным в пограничных районах Германии или Бельгии не избежать. Для Украины тоже не все так плохо, считает Боровой, так как выдвинувшая его партия – активный сторонник поставки оружия в Украину.
Перспектива переговоров Трампа с Путиным соотносима с готовностью Рейгана говорить с Горбачевым. Конечно, его от этого старались отговорить, но он верил в возможность переговоров и их положительного исхода. Не исключено, что Трампу суждено стать свидетелем последней империи зла.
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