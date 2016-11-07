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Отставка Саакащвили как месть Порошенко – Небоженко

Отставка Саакащвили как месть Порошенко – Небоженко
Политолог Виктор Небоженко на своей на своей странице в социальной сети Facebook пишет, что о непродолжительности политической карьеры Михаила Саакашвили в Украине (максимум три года) он предупреждал еще год назад. Как информирует replyua.net, политолог подчеркнул, что тогда к его словам отнеслись скептически. Рост рейтинга Саакашвили происходил быстро, и мысли о том, что будет в будущем с бывшим эпатажным президентом Грузии было как-то неприемлемо. И вот сегодня стало известно об отставке известного политика, и это событие не стало сенсационным. Помимо самого Саакашвили, виновных в его отставке нет, подчеркнул Небоженко.

Самая серьезная проблема у Саакашвили – отсутствие четких планов, что ему делать в Украине или Грузии. Бывший губернатор ОГА надеялся вернуться в политику у себя на родине, но не тут-то было: его партия проиграла, в связи с чем Саакашвили остался в Украине, где ему в течении года пришлось разрываться между двумя политическими проектами. Активные выступления Михаила Саакашвили на антикоррупционных форумах и на телеканалах очень не нравилось президенту Украины Петру Порошенко.

Больше всего успеха Саакашвили принесла жесткая критика сперва олигарха Игоря Коломойского, а затем главы МВД Арсена Авакова. Но нынче, пишет Виктор Небоженко, похоже, что главе государства больше не нуждается в Саакашвили ни в качестве губернатора, ни в роли борца против его врагов в политике. Экс-губернатор в долгу не останется, и в качестве мести станет жестко критиковать Порошенко до тех пор, пока тот не пригрозит ему отменой решения о предоставлении гражданства Украины и отправкой обратно на родину, где Саакашвили считают врагом.


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