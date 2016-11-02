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Блогер: Ілля Новіков вирішив з адвоката перетворитися в шоумена

Блогер: Ілля Новіков вирішив з адвоката перетворитися в шоумена
Відомий російський адвокат і колишній захисник народного депутата України Надії Савченко Ілля Новіков заявив, що готовий пройти перевірку на детекторі брехні, щоправда не в СБУ, а прямому ефірі телеканалу NewsOne. Про на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив український блогер Мирослав Олешко, передає replyua.net.

За словами блогера, Новіков надивився шоу на телеканалі СТБ і вирішив спробувати себе в новій іпостасі, а саме ноумена, оголосив, що він пройде тест на поліграфі в ефірі каналу NewsOne. У Новікова вже є непоганий досвід робити вдумливий вигляд перед телекамерами на «Що? Де? Коли?», тепер щось схоже буде намагатися зробити на каналі пропутінського олігарха Мураєва, якого Савченко назвала вже «нормальною людиною», на каналі де працевлаштували всіх колишніх «ригівскіх» медійних персон. Таким, дещо дивним чином Ілля Новіков вирішив всім довести, що він не працює на Кремль.

«Цирк? Цирк! Сподіваюся тільки, що Новіков дасть пораду Савченко пройти публічний тест на поліграфі, але не в студії прокремлівського каналу, а в СБУ. Більш того, мене не хвилює, працює Новіков на Медведчука чи ні. Мене хвилює те, що Новіков допомагає людині, яка працює на Медведчука, перетнути кордон України і дістатися до Москви», – підсумував Олешко.

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