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Журналист: задекларированные накопления открыли глаза всем украинцам

Журналист: задекларированные накопления открыли глаза всем украинцам
Когда-то Шимон Перес сказал потрясающую фразу о том, что международная помощь не решит проблем государств, где не проводят реформы, а только усугубит ситуацию, и международная помощь – это, прежде всего, когда в богатых странах забирают деньги у самых нищих и передают эти деньги самым богатым людям самых бедных стран.

Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет журналист Николай Фельдман. По его словам, декларации открыли глаза миллионам людей, и сытый голодному товарищем никогда не станет, поскольку человек, чьи комнаты набиты миллионами и драгоценностями, никогда не сможет адекватно рассуждать о стандартах достойной жизни. Также, отмечает Фельдман, такие люди не могут нормально регулировать прожиточный минимум в стране и размер минимальной зарплаты.

«У этих людей народ находится в так называемом современном рабстве, и он закован в оковы нищеты, и такую жизнь никак не назовешь достойной. Такое происходит в любой стране, где основной закон гласит о том, что каждый человек имеет право на хорошую жизнь. Однако эти слова работают только на кучку неприкасаемых», отмечает Фельдман.

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