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Павло Правий: Знаменита фраза про руки і дупу – це про росіян

Павло Правий: Знаменита фраза про руки і дупу – це про росіян
Схоже, що будівництво нової футбольної арени в Санкт-Петербурзі перетворилося в перманентний процес. Стадіон «Крестовський» - більше 9 років будівництва і його ще не завершено. Майже 2 мільярди доларів замість первинних 250 мільйонів і кажуть що мало. Для порівняння – «Донбас-арену» побудували за 3 роки, витративши 400 мільйонів. Про це на своїй сторінці в Facebook пише відомий блогер Павло Правий, передає replyua.net.

«І за два мільярди доларів в росіян батареї опалення живлять одна одну. Як сказав будівельник: «наче переноска сама в себе увімкнена». От я не уявляю, як це можна зробити. А ви? А щоб дістатися до труб, аби виправити «упущєніє», треба розрити плитку на підлозі. Вишенькою на торті будівельників стало увімкнення «кимось» системи опалення якраз тоді, коли будівельники боролися з «упущєнієм». Добре що хоч не потонули. Інакше як знаменитою фразою про руки і дупу прокоментувати не можу», – зазначив Павло Правий.

За його словами, по ходу, брати участь у Чемпіонаті світу – 2018 для футболістів буде щось на кшталт російської рулетки: чи не шандарахне током на полі через те, що Вася поклав кабель живлення підігріву поля або насосів дренажної системи без ізоляції? Ну, вкрав трохи собі на дачу. Чи не обвалиться на голову вішалка у роздягальні. Чи не вимкне Колян холодну воду якраз в той момент, коли якийсь Роналду митиметься. Можна ж і зваритися в окропі...

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