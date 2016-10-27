Павло Правий: Надія Савченко «созрєла»

Відомий український блогер , аналізуючи вчорашній візит нардепа Надії Савченко задав риторичні питання до представників влади та громадянського суспільства. Перше питання: звідки Надя знала, що її після приземлення літака не візьмуть під білі рученьки і не відвезуть на суд у звинуваченні в убивстві ховрашків на Веселій горі? Натомість путінська влада прийняла героїню, як Брежнєв приймав Хонеккера. Відповідно, хтось їй дав гарантії недоторканості, цитує блогера replyua.net.
Друге питання. Надя є членом Комітету з національній безпеки і оборони. Вона має допуск до таємних і цілком таємних матеріалів щодо обороноздатності Україні. «Як депутата та ще з дипломатичним паспортом, її не мають права обшукувати при перетині кордону. У вас, друзі є впевненість, що вона не відвезла в кишені пару флешок на Лубянку? У мене, з огляду на моральне обличчя цієї пані такої впевненості немає», – зазначає блогер.
На його думку, третє питання: спецслужби України мають розібратися з тим, для чого насправді Савченко літала до Москви, з ким зустрічалася і які інструкції отримувала.
«І головне питання не до очільників СБУ, МВС і ГПУ, а безпосередньо до президента України. Петро Олексійович, Надя «созрєла», як «созрєла» моя однокласниця Маруся для шлюбу ще у 8 класі. Подальші зволікання з її арештом і засудженням за ст. 111 Кримінального кодексу України, як на мою особисту думку, неприпустимі», – резюмував Павло Правий.
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