валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

Павло Правий: Надія Савченко «созрєла»

Павло Правий: Надія Савченко «созрєла»
Відомий український блогер , аналізуючи вчорашній візит нардепа Надії Савченко задав риторичні питання до представників влади та громадянського суспільства. Перше питання: звідки Надя знала, що її після приземлення літака не візьмуть під білі рученьки і не відвезуть на суд у звинуваченні в убивстві ховрашків на Веселій горі? Натомість путінська влада прийняла героїню, як Брежнєв приймав Хонеккера. Відповідно, хтось їй дав гарантії недоторканості, цитує блогера replyua.net.

Друге питання. Надя є членом Комітету з національній безпеки і оборони. Вона має допуск до таємних і цілком таємних матеріалів щодо обороноздатності Україні. «Як депутата та ще з дипломатичним паспортом, її не мають права обшукувати при перетині кордону. У вас, друзі є впевненість, що вона не відвезла в кишені пару флешок на Лубянку? У мене, з огляду на моральне обличчя цієї пані такої впевненості немає», – зазначає блогер.

На його думку, третє питання: спецслужби України мають розібратися з тим, для чого насправді Савченко літала до Москви, з ким зустрічалася і які інструкції отримувала.

«І головне питання не до очільників СБУ, МВС і ГПУ, а безпосередньо до президента України. Петро Олексійович, Надя «созрєла», як «созрєла» моя однокласниця Маруся для шлюбу ще у 8 класі. Подальші зволікання з її арештом і засудженням за ст. 111 Кримінального кодексу України, як на мою особисту думку, неприпустимі», – резюмував Павло Правий.

Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Рева розповів про ресурси для мінімальної зарплати в 3200 гривень

Голландские СМИ увидели давление со стороны Климкина на Нидерланды

КПП «Майорск» обстреляли боевики

В ЄС знову заминки з рішенням про безвізовий режим для України

Иноземцев: «Вова, что ты делаешь?»

Кремль попросив України притримати своє незадоволення при собі. Путін робить те, що хоче

Сотник: Кремль зливає опозиціонера Навального?

Пограничники: в российских фурах продукты и медикаменты

НАЗК хоче отримати підтримку від України

Сазонов: США ламають сценарій Москви

НАЗК не буде переносити кінцеву дату подачі декларацій

В российских СМИ появилась лживая информация о состоянии старейшего артиста РФ

Павло Правий: Надія Савченко «созрєла»

В Карпатах построят длинную канатную дорогу

Березовець про звинувачення поліцейських: Розруха не в клозетах, друзі, в головах

Наливайченко: по телевизору показали не то, что должны были все увидеть

Эксперт: Трамп – это американец без ценностей

С 4 ноября начнет курсировать еще один поезд «Интерсити»

Жители Германии уверены, что начнется война с Россией

В школе Дебальцево повесили «ДНРовский» плакат

 Новости за день