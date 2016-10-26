Колишній адвокат Савченко Ілля Новіков затіває нечесну гру, працюючи на Медведчука?

Російський адвокат українських політв'язнів Карпюка і Кліха Ілля Новіков просить екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка особисто втрутитися в їх справи. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив політолог Тарас Березовець, передає replyua.net.
«Як відомо, слідчі ФСБ під тортурами вибивали з українців визнання в тому, що нібито в 1994 році Яценюк разом з ними воював в Чечні проти федеральних сил. До слова, Карпюк і Кліх в ході судового засідання відкинули цей фейк. Рятувати українців необхідно, це факт. Проте, варто вкрай обережно ставитися до дій Іллі Новікова. Раніше він зробив низку вкрай неоднозначних заяв, зокрема підтримавши ініціативу Надії Савченко, адвокатом якої був, провести прямі переговори з терористичними ватажками «ДНР» та «ЛНР». З Новіковим, якого підозрюють в роботі на Віктора Медведчука, раніше розірвали будь-які контакти інші російські адвокати Фейгін і Полозов. Одним словом, питань до Новикова більш ніж вистачає. Тому поспішати Яценюку з відповіддю явно не слід», – прокоментував інформацію Тарас Березовець.
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