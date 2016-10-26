Савченко знову в Москві. Пошта Суркова розкрита. Довелося їхати за інструкціями особисто?

Українські блогери Тарас Березовець та Айдер Муждабаєв висловили свої версії щодо сьогоднішнього приїзду нардепа Надії Савченко в столицю Росії. Сама ж Савченко стверджує, що приїхала до білокам’яної на слухання у справі українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, засуджених в Росії за звинуваченням в участі в бойових діях на стороні чеченських сепаратистів в 1990-х роках, інформує replyua.net.
«Дехто дивується, чому Надія Савченко несподівано з’явилася в Москві. Все цілком зрозуміло. Старі явки провалені, пошта помічника Путіна Суркова розкрита. Довелося їхати за новими інструкціями особисто», – вважає політолог, блогер Тарас Березовець.
«Нічого поганого не хочу сказати про Надію Савченко, яка приїхала в Москву на суд до українських в'язнів Карпюка та Клиха. Зауважу лише, що жоден прикордонник ФСБ не впустив би її, «вбивцю російських журналістів», в РФ без прямого і однозначного наказу керівника ФСБ, що підпорядковується безпосередньо президентові РФ. Інакше на це б там ніхто не наважився: ніхто б не взяв на себе відповідальність», – прокоментував блогер і журналіст Айдер Муждабаєв.
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