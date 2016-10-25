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Мирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным

Мирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным
Как и было прописано в недавно обнародованном плане помощника Путина Суркова, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко готовит новый удар по заказу Кремля совместно с беглецом коррупционером и давним спонсором Онищенко-Кадыровым. Об э том на своей странице в Facebook пишет блогер Мирсолав Олешко, передает replyua.net.

«Юлия Тимошенко через Онищенко хочет запуcтить «утку», что Онищенко платил откаты лично Порошенку. А еще, что лично Порошенко требовал от газовой мошенницы поддержки за какие-то выдуманные законы в обмен на закрытие дела против Онищенка. Откровения Онищенка должно опубликовать издание, совладельцем которого является российский олигарх Александр Лебедев и Клименко», – сообщил блогер.

По его словам, россияне через Тимошенко, Онищенко и купленные западные СМИ, которые контролируют пророссийские олигархи, запустили проект «Досрочные выборы Президента». Ведь Президента Порошенка нагнуть в Берлине не смогли, то решили запустить этот сценарий, считает Мирослав Олешко.
Блогер напоминает, что Онищенко является давним соратником и спонсором Юлии Тимошенко. Именно Онищенко раскачивал Украину год назад, организовав «Майдан 3» с кучкой алкашей. Охрану Онищенка в путешествиях по России, пока его ждет суд в Украине, организовывает лично ФСБ РФ.

Горячая тема: Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи
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24 окт 2016
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