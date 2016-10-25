Олещук: когда произойдет отвод войск из Дебальцево?

Отвод войск из Дебальцево может произойти лишь в том случае, если на Донбасс будет введена вооруженная миссия. Как информирует replyua.net, такое мнение в блоге на Новом времени высказал политолог Петр Олещук.
По его словам, недавно Степан Полторак заявлял о том, что на повестке дня стоит вопрос о передачи Дебальцево под контроль украинских военных, однако Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, прокомментировал заявление министра обороны Украины и отметил, что в Дебальцево складывается ситуация, когда достигнутые соглашения трактуются иначе, и российская сторона не согласна с подобными формулировками, а вопрос так и останется несогласованным. По мнению политолога, идея передачи Дебальцево под контроль украинских военных пока кажется нереалистичной, и РФ на такое не пойдет. «Если бы мировое сообщество поставило вопрос ребром, сдвиги бы наметились, однако в настоящий момент у России нет ни одной причины, чтобы решать этот вопрос», подчеркнул Олещук.
Также он отметил, что стороны друг другу не доверяют, и верить в успех затеи очень тяжело, и отвод войск возможен только после вхождения миротворцев.
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