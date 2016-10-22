Підкуплені «ригами» депутати і експерти вигадують нову нісенітницю, щоб уникнути спецконфіскації – блогер

Як передає replyua.net, відомий український блогер Карл Волох вважає, що кожен раз, коли чергову вигадку про спецконфіскацію вдається розвінчати, вигадуються все нові і нові дурниці. Для прикладу Карл Волох пропонує згадати, як рік тому політики говорили, що спецконфіскація відбувається без суду. Потім затихли. Потім доводили, що конфіскація без вироку суду суперечить Конституції. Потім плели, що вона порушує презумпцію невинуватості. Перестали. Потім – що все це затія Пашинського, який хоче скупити задешево Арбузівські держоблігації. Уже заткнулись. І таким байкам немає кінця та зупину.
«Друзі, я реально втомився від різноманітного марення, яке поширюється з приводу закону про спецконфіскацію. Зараз, як я розумію, малокомпетентні, політично заточені або підкуплені «ригами» депутати і експерти вигадують нову нісенітницю, щоб виправдатися перед народом, чому вони не бажають повернути йому хоч малу частку вкраденого раніше. Кажу абсолютно відповідально: я готовий на будь-якому майданчику в дискусії з будь-якою кількістю опонентів спростувати будь-які вигадки з приводу цього закону, а також довести, що без цього закону повернути награбоване навряд чи вдасться», – написав Карл Волох у Facebook.
За його словами, одним з тих, хто боїться спец конфіскації є Борислав Береза, який для ЗМІ сказав наступне: «Законопроект дозволить правоохоронним органам конфіскувати майно будь-якого простого чоловіка, прив'язавши його непряму до вищих чиновників».
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