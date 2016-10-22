Эксперт: выборы на Донбассе – наше обязательство, но это последний этап

Для Украины выборы на Донбассе являются ее главным обязательством в Минских соглашениях, но они также являются и последним этапом в процессе урегулировании ситуации на оккупированных территориях, и выборы возможны только после окончания войны. Как информирует replyua.net, такое мнение в блоге «Слова и Дела» высказал Григорий Перепелица, известный военный эксперт и конфликтолог-международник.
По его словам, если сейчас провести выборы на Донбассе, автоматически будет произведена легитимизация российской властей через донбасских боевиков. «Там не будет никаких украинских законов и партий, и, если Киев узаконит эту власть, то он потеряет контроль над границей, а местная власть будет легитимизирована, и это приведет к печальным последствиям, поэтому выборы должны состояться только после выполнения всех пунктов договоренностей и после окончания войны», уверен эксперт.
По его словам, праймериз на Донбассе уже показали, кто станет новой властью, и после выборов Кремль заменит боевиков своими генералами ФСБ, полковниками ФСБ, и произойдет та же ситуация, что и в Южной Осетии, Абхазии и других регионах.
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