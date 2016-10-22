валюта
СпецтемаСавченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем | Посетите новый финансовый форум

Эксперт: выборы на Донбассе – наше обязательство, но это последний этап

Эксперт: выборы на Донбассе – наше обязательство, но это последний этап
Для Украины выборы на Донбассе являются ее главным обязательством в Минских соглашениях, но они также являются и последним этапом в процессе урегулировании ситуации на оккупированных территориях, и выборы возможны только после окончания войны. Как информирует replyua.net, такое мнение в блоге «Слова и Дела» высказал Григорий Перепелица, известный военный эксперт и конфликтолог-международник.

По его словам, если сейчас провести выборы на Донбассе, автоматически будет произведена легитимизация российской властей через донбасских боевиков. «Там не будет никаких украинских законов и партий, и, если Киев узаконит эту власть, то он потеряет контроль над границей, а местная власть будет легитимизирована, и это приведет к печальным последствиям, поэтому выборы должны состояться только после выполнения всех пунктов договоренностей и после окончания войны», уверен эксперт.

По его словам, праймериз на Донбассе уже показали, кто станет новой властью, и после выборов Кремль заменит боевиков своими генералами ФСБ, полковниками ФСБ, и произойдет та же ситуация, что и в Южной Осетии, Абхазии и других регионах.

Горячая тема: В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Захарченко боится вооруженной миссии ОБСЕ

"Нормандська четвірка" так і не дійшла до спільної мови - Пєсков

Новини з зони АТО за минулу добу (21.10.16)

«Укроборонпром» представил новейшую разработку

В Одессе оказали самый равнодушный и убогий прием знаменитой певице

Чому за три доби затишшя в Алеппо не почали евакуацію?

Луценко збирається незабаром передати до суду "масивну" справу проти Януковича та Со.

Эксперт: выборы на Донбассе – наше обязательство, но это последний этап

ЄС буде вирішувати проблеми на шляху до ЗВТ з Канадою - Шульц

Сергій Таран дав пораду нардепам, як пояснити підвищення своєї зарплати

В Украине увеличивается производство антибиотиков

Тортури російських спецслужб довели українця до божевілля - правозахисник

Луценко не задоволений кількістю покараних корупціонерів

Путин обзавелся новым врагом

Слідство звинувачує РФ у фабрикуванні даних "Смоленської катастрофи"

Як слабкодухість Європи сприяє російській агресії

Брэд Питт разводиться не собирается

Вбивство «Мотороли»: ілюзія «руского міра», яка не стала реальністю

Захарченко вважає, що представників ОБСЄ буде вбивати "українська хунта"

Портников: Путин в Сирии перешел грань от политика до банального серийного убийцы

 Новости за день