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Эксперт: оказывается, в Украине много дармоедов

Эксперт: оказывается, в Украине много дармоедов
Эксперт Алексей Давиденко сообщает в блоге на Обозревателе о том, что сейчас в Украине появилась новая категория граждан, которым нравится не работать и получать деньги от Центров занятости. По информации replyua.net, Давиденко пишет, что некоторые вакансии его компания передает в Центр занятости, и почти каждый день к ним приходят люди, которые говорят, что они «им точно не подойдут» и просят поставить «отказ», и делается все это только ради того, чтобы стоять на учете, как можно дольше, и получать пособие по безработице.

Эксперт отмечает, что такие люди на собеседовании делают все возможное, чтобы произвести плохое впечатление на работодателя. Давиденко приводит пример: «Пришла девушка за отказом, но мы решили стать на принцип и заявили, что она нам подходит. Итог – девушка устроилась, отработала один день, а потом ушла на больничный, и мы ее уже месяц не видим. Таким способом она вышла из ситуации – после больничного она уволится и опять встанет на учет в центр занятости».

И таких примеров сотни, пишет Давиденко, хотя предлагают самую разную работу – и водителя, и бухгалтера, и с опытом и без него, просто люди не хотят работать.

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