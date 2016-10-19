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Феєричне фото від Павла Правого: концентрований російський тренд «вставания с колен»

Феєричне фото від Павла Правого: концентрований російський тренд «вставания с колен»
Відомий український блогер на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував єдиний у Росії авіаносець, який газує. Швидкість ходу – 4 вузли і це максимум, більше не можна, горять котли. На борту – 8 боєздатних літаків. В ескорті супроводження – 1 БПК, 4 танкери та 6 буксирів. Грізна ескадра. Буксири не лише для «Кузнєцова», але і для другого корита – важкого і також єдиного в Росії атомного ракетного крейсера «Петр Великий», який теж шкандибає до берегів Сирії із швидкістю навантаженого дровами поні, цитує Павла Правого replyua.net.

«Це – вирок путінській Росії. Знаєте чому? Бо президент РФ Володимир Путін вже не контролює в країні головне – інформацію. Він віддав наказ: послати. І ніхто з адміралів не знайшов у собі сили та мужності заперечити: Володимир Володимирович – вийде ганьба та сором на весь світ. Ніхто навіть не вважав за потрібне дати слушну пораду. Царю кажуть те, що він хоче чути. Коли диктатор втрачає зв’язок з реальним станом справ у країні – йому кердик. Свої ж холуї зхряцають і не поперхнуться. Вже швидко...», – написав Павло Правий.

Горячая тема: Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу
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19 окт 2016
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Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист отреагировал на ерничанье экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который после убийства боевика Моторолы посочувствовал родным


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